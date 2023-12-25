Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

В 2019 году за 12 млн рублей продали на торгах картину «Горбачев. Простите» с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В ноябре на торги выставили дверь от подъезда екатеринбургского дома, где с 1972 по 1977 год жил первый президент РФ Борис Ельцин, по стартовой цене в 1,5 млн рублей.