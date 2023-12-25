Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:53
Фото с сайта Bidspirit

На аукционе в Петербурге продали визитную карточку Владимира Путина, сообщает ТАСС. Она обошлась новому владельцу в 2 млн рублей.

В Петербургском аукционном доме рассказали, что визитка относится к 1990-м годам, когда Путин занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. В описании лота отмечается, что на документе номера телефонов написаны его рукой.

«Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — рассказал информагентству ведущий специалист аукционного дома Финист Цыганков.

В 2019 году за 12 млн рублей продали на торгах картину «Горбачев. Простите» с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В ноябре на торги выставили дверь от подъезда екатеринбургского дома, где с 1972 по 1977 год жил первый президент РФ Борис Ельцин, по стартовой цене в 1,5 млн рублей.

В начале ноября с торгов продали подмосковную дачу Сталина. Усадьба Липки-Алексеевское под Мытищами ушла с молотка по начальной цене в 403,4 млн рублей.

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