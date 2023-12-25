Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

На аукционе в Петербурге продали визитную карточку Владимира Путина, сообщает ТАСС. Она обошлась новому владельцу в 2 млн рублей.
В Петербургском аукционном доме рассказали, что визитка относится к 1990-м годам, когда Путин занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. В описании лота отмечается, что на документе номера телефонов написаны его рукой.
«Борьба была довольно долгая — может быть, минут пять, это для аукциона довольно много. И все-таки зафиксировалась на этой высоте», — рассказал информагентству ведущий специалист аукционного дома Финист Цыганков.
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