Дверь от подъезда дома Бориса Ельцина продадут на аукционе

Аукцион пройдет 14 декабря в новом филиале «Литфонда» в Екатеринбурге. Он будет посвящен раритетам, которые связаны со значимыми для Урала именами — от Петра Великого, Строгановых и Демидовых до президента Бориса Ельцина и скульптора Эрнста Неизвестного.