Дверь от подъезда дома Бориса Ельцина продадут на аукционе

Дверь от подъезда екатеринбургского дома, где с 1972 по 1977 год жил первый президент России Борис Ельцин, выставят на торги аукционного дома «Литфонд». Стартовая цена — 1,5 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Аукцион пройдет 14 декабря в новом филиале «Литфонда» в Екатеринбурге. Он будет посвящен раритетам, которые связаны со значимыми для Урала именами — от Петра Великого, Строгановых и Демидовых до президента Бориса Ельцина и скульптора Эрнста Неизвестного.
Всего будет 220 лотов. Самым дорогим станет композиция «Белые медведи на льдине», выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов и платины в мастерской Фаберже в 1909 году. Ее стартовая цена составит 40 млн рублей.
Также на торги выставят скульптурную композицию «Орфей II» Эрнста Неизвестного, модель зенитной пушки, подаренную Сталину ленинградскими артиллеристами, и фотографию Леонида Брежнева с его автографом и историей создания.
В начале ноября с торгов продали подмосковную дачу Сталина. Усадьба Липки-Алексеевское под Мытищами ушла с молотка по начальной цене в 403,4 млн рублей.