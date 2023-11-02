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Подмосковную дачу Сталина продали на торгах за 403 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Усадьба Липки-Алексеевское под Мытищами ушла с торгов по начальной цене в 403,4 млн рублей, сообщается на сайте ГИС «Торги». В начале 1930-х годов там находилась дача Иосифа Сталина.

Победителем аукциона стало ООО «Консалтинг и право». В лот входит аренда участка, а также комплекс зданий на 384 тыс. квадратных метров. Новый владелец заимел главный дом усадьбы, бассейн, административный корпус и даже бомбоубежище в окружении липового парка.

«Консалтинг и право» зарегистрировано в Краснодарском крае. Еще одному претенденту на лот — ООО «Альфа-Капитал» из Москвы — отказали в допуске к торгам в связи с неподтверждением поступления задатка на участие в установленные время и дату.

До 1917 года здесь располагалось имение немецкого фабриканта Альфреда Руперта. В советское время его национализировали и превратили в правительственную дачу, которой она оставалась до 1989 года.

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