Кевина Спейси оправдали по делу о домогательствах к подростку

Федеральный суд Манхэттена вынес оправдательный приговор в отношении актера Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Reuters.

Дело было заведено после того, как актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. По его словам, Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке в своем доме (Рэппу тогда было 14 лет).

Судебное разбирательство продлилось три недели. В итоге суд постановил, что доказательств для обвинительного приговора по этому делу недостаточно, иск о преднамеренном причинении морального вреда был отклонен.

Однако заседания продолжаются. Помимо домогательства, Рэпп обвинил Спейси в избиении. Он утверждает, что на той же вечеринке актер взял его на руки, перенес на кровать, забрался сверху и надавил своим пахом на бедро Рэппа, после чего он вывернулся.

Все эти заявления Энтони Рэпп сделал в 2017 году. А судебный иск подготовил только в 2020-му. Кевин Спейси отрицает все обвинения, отмечая, что никогда не оставался наедине с Рэппом. По словам адвоката актера Дженнифер Келлер, Спейси продолжит доказывать, что он «невиновен во всем, в чем его обвиняют».

Вместе с тем против Кевина Спейси расследуется дело о сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир. В ходе заседания лондонского суда в июне Спейси заявил, что «решительно отрицает» свою вину, после чего актера освободили под залог до следующих слушаний.