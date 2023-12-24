Тимоте Шаламе прослушал 12 часов неизданных песен Боба Дилана ради подготовки к роли

Тимоте Шаламе прослушал множество неизданной музыки Боба Дилана, готовясь сыграть культового артиста в предстоящем биографическом фильме. Об этом актер рассказал Джошу Горовитцу в подкасте Happy Sad Confused.
Готовясь к роли в предстоящем байпике «A Complete Unknown» (возможный перевод — «Совершенно неизвестный»), давний менеджер Дилана Джефф Розен, который также будет продюсером фильма, предоставил Шаламе доступ к 12-часовому плейлисту неизданных песен музыканта, записанных между 1959 и 1964 годами.
«Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал Шаламе. Часть этой музыки находится в свободном доступе из‑за пиратов — например, «The Minnesota Tapes», добавил он.
Впервые о фильме стало известно в 2020 году, тогда производство ленты отложили на неопределенный срок. Съемки должны были начаться в августе этого года, но были снова отложены из‑за забастовок в Голливуде. Теперь работу планируют начать в начале 2024-го.
Шаламе самостоятельно исполнит все песни в фильме. Актер работал над вокалом с командой, которая помогала Остину Батлеру в бойпике об Элвисе Пресли. Дилан также «лично комментировал» сценарий для Шаламе и провел несколько дней с режиссером Джеймсом Мэнголдом, обсуждая фильм.
В «A Complete Unknown» также должна сыграть Эль Фэннинг, известная по фильмам «Малефисента» и «Неоновый демон». Она предстанет в образе студентки Сильви Руссо — возлюбленной главного героя.
Байопик расскажет о пути молодого Дилана к музыкальному успеху в середине 60-х, о его отходе от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. В сюжете появятся Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баэз.