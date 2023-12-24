Тимоте Шаламе прослушал 12 часов неизданных песен Боба Дилана ради подготовки к роли

«Это могло бы вызвать ярость и гнев многих поклонников Боба, и это справедливо. <…> У меня такое чувство, будто я держу золото или что‑то в этом роде», — рассказал Шаламе. Часть этой музыки находится в свободном доступе из‑за пиратов — например, «The Minnesota Tapes», добавил он.