Тимоти Шаламе сам исполнит все песни в байопике о Бобе Дилане

Американский актер Тимоти Шаламе самостоятельно исполнит все песни в биографическом фильме про Боба Дилана, где он играет главную роль. Об этом режиссер картины Джеймс Мэнголд заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста Collider Стива Вайнтрауба.
Вайнтрауб спросил, планируется ли использовать вокальные данные Шаламе, вместо того, чтобы накладывать дорожку с голосом Дилана. Мэнголд ответил: «Конечно».
Режиссер также рассказал, что начало съемок байопика запланировано на август этого года. Других новых подробностей о фильме пока нет.
Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. В сюжете появятся Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баэз, однако исполнители ролей еще не выбраны.
Байопик дважды менял название. Сперва он назывался «Going Electric» («Становясь электрическим»). Пользовательница твиттера нарисовала арт с этими словам, но в комментариях Мэнголд сообщил ей и всему интернету о переименовании — картина будет называться «A Complete Unknown», как строчка из песни Боба Дилана «Like a Rolling Stone».