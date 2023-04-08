Тимоти Шаламе сам исполнит все песни в байопике о Бобе Дилане

Байопик дважды менял название. Сперва он назывался «Going Electric» («Становясь электрическим»). Пользовательница твиттера нарисовала арт с этими словам, но в комментариях Мэнголд сообщил ей и всему интернету о переименовании — картина будет называться «A Complete Unknown», как строчка из песни Боба Дилана «Like a Rolling Stone».