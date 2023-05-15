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Эль Фаннинг снимется с Тимоте Шаламе в фильме о музыканте Бобе Дилане

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:23

Американская актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам «Малефисента» и «Неоновый демон», сыграет в фильме о музыканте Бобе Дилане «Совершенно неизвестен» («A Complete Unknown»). Об этом сообщил Deadline.

Режиссером байопика выступит Джеймс Мэнголд, снявший «Прерванную жизнь» и «Логана». Главную роль в картине исполнит звезда «Дюны» и «Назови меня своим именем» Тимоте Шаламе.

Съемки фильма начнутся в Нью-Йорке летом 2023 года. Лента расскажет о пути молодого Дилана к музыкальному успеху в середине 60-х. Фаннинг предстанет в образе студентки Сильви Руссо — возлюбленной главного героя.

Сценарий картины написал Джей Кокс, ранее работавший над текстом «Банд Нью-Йорка». Среди продюсеров проекта — Джефф Розен, который на протяжении долгих лет был менеджером Дилана.

Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. В сюжете появятся Вуди Гатри, Пит Сигер и Джоан Баез, однако исполнители ролей еще не выбраны.

Байопик дважды менял название. Сперва он назывался «Going Electric» («Становясь электрическим»). Пользовательница твиттера нарисовала арт с этими словами, но в комментариях Мэнголд сообщил ей и всему интернету о переименовании — картина будет называться «A Complete Unknown», как строчка из песни Боба Дилана «Like a Rolling Stone».

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