«Мстителей: Секретные войны» разделят на два фильма

Александр Голиков
Сегодня в 16:01
Изображение: Marvel Studios

«Мстители: Секретные войны» выйдут в формате двух фильмов с общим хронометражем в пять часов. Премьеры картин состоятся с разницей в год. Об этом сообщило издание World of Reel.

Таким образом, шестая часть саги выйдет 7 мая 2027 года, а седьмая — в 2028-м. Премьера «Мстителей-5» с подзаголовком «Династия Канга» намечена на 2026 год. Сценарий для предстоящих сиквелов напишет создатель сериала «Локи» Майкл Уолдрон.

Предполагается, что все три фильма будут связаны между собой, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», и завершат сагу мультивселенной MCU. В лентах должны появиться новые персонажи, а центральным антагонистом станет Канг Завоеватель.

До недавнего времени во всех проектах с участием персонажа его роль исполнял Джонатан Мейджорс, однако в декабре Marvel уволила актера. Это произошло после того, как его признали виновным в нападении на девушку.

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