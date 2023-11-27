Создатель «Локи» Майкл Уолдрон напишет сценарий фильма «Мстители: Династия Канга»

Кинематографисту предстоит перезапустить франшизу, последний фильм которой вышел в 2019 году. Уолдрон займется созданием не только «Династии Канга», релиз которой намечен на 2026 год, но и продолжением — лентой «Мстители: Секретные войны». Релиз последней запланирован на 2027 год.