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Создатель «Локи» Майкл Уолдрон напишет сценарий фильма «Мстители: Династия Канга»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:31

Создатель сериала «Локи» Майкл Уолдрон напишет сценарий к фильму «Мстители: Династия Канга». Об этом сообщил Variety.

Кинематографисту предстоит перезапустить франшизу, последний фильм которой вышел в 2019 году. Уолдрон займется созданием не только «Династии Канга», релиз которой намечен на 2026 год, но и продолжением — лентой «Мстители: Секретные войны». Релиз последней запланирован на 2027 год.

Предполагается, что эти два фильма будут связаны между собой, как «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». В них, вероятно, появятся новые персонажи, а центральным антагонистом станет Канг Завоеватель в исполнении Джонатана Мейджорса.

У обоих будущих картин пока нет режиссеров. Считается, что «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» завершат «Сагу Мультивселенной» MCU.

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