Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с российских стримингов

Песня Бориса Моисеева под названием «Голубая луна» пропала с российских музыкальных платформ. На это обратила внимание «Фонтанка».
Корреспондент издания убедился, что трека нет в «Яндекс Музыке», «Звуке», «VK Музыке» и «МТС Музыке», но при этом его можно найти на зарубежных стримингах, например в Spotify.
В пресс-службе «Яндекс Музыки» рассказали РБК, что часть каталога исполнителя «не была загружена правообладателем на платформу, поэтому с 2020 года у „Яндекс Музыки“ нет прав на размещение этого контента».
Однако в сети считают, что все дело в признании «международного общественного движения ЛГБТ»* экстремистской организацией и запрете на ее деятельность в России.
Ранее СТС удалил три эпизода сериала «Не родись красивой», в которых главный герой перевоплотился в травести-образ и отправился в гей-клуб из‑за проигранного спора дизайнеру Милко.
Тогда же в соцсетях задумались, а что же будет с песней Бориса Моисеева «Голубая луна». На что один из исполнителей композиции Алексей Глызин ответил, что эта сфера требует тонкого подхода.
«Она не имеет никакого отношения к голубизне. Это надо искать в других местах. У нас, как всегда, все топорно делается, если уничтожать, то все. Здесь надо избирательно к этому подходить. Вот есть песня „Катится, катится голубой вагон“ — это тоже надо уничтожить, это тоже педерастия? Там голубой вагон упоминается. И что дальше? Понимаете, какой маразм происходит», — сказал он.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.