Песня Моисеева «Голубая луна» пропала с российских стримингов

«Она не имеет никакого отношения к голубизне. Это надо искать в других местах. У нас, как всегда, все топорно делается, если уничтожать, то все. Здесь надо избирательно к этому подходить. Вот есть песня „Катится, катится голубой вагон“ — это тоже надо уничтожить, это тоже педерастия? Там голубой вагон упоминается. И что дальше? Понимаете, какой маразм происходит», — сказал он.