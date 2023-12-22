Bloomberg: компания Маска Hyperloop One закрывается

Компания Илона Маска Hyperloop One, которая занималась разработкой тоннелей с низким давлением и высокоскоростного транспорта для них, закрывается. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из них, компания уволила большую часть штата и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. Фирма также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе, а оставшимся сотрудникам, которые занимаются продажей активов, сказали, что их работа закончится 31 декабря. На начало 2022 года в Hyperloop One работали более 200 человек.
С чем связано закрытие Hyperloop One, не уточняется. Однако агентство напоминает, что основанный в 2014 году стартап так и не получил контракт на строительство работающей линии Hyperloop. Хоть компания и построила небольшой испытательный полигон недалеко от Лас-Вегаса, где в 2020 году провела успешное испытание своего поезда с пассажирами на борту.
Как отмечает Bloomberg, с момента основания Hyperloop One привлекла более 450 млн долларов. Крупнейшими инвесторами стали портовый оператор из ОАЭ DP World и Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона. На некоторое время Hyperloop One даже сменила название на Virgin Hyperloop, однако после того, как в 2022 году компания решила сосредоточиться на перевозках грузов, а не людей, название снова поменяли по требованию Virgin Group.
Hyperloop — проект сверхскоростного транспорта, который предложил в 2012 году Илон Маск. По его задумке, поезда-капсулы должны передвигаться по тоннелям, внутри которых близкое к вакууму давление. Предполагается, что такие поезда смогут развивать скорость до 1220 километров в час и конкурировать с авиаперевозками.
Хотя за все время так и не было построено крупномасштабной Hyperloop-линии, несколько стартапов продолжают работать над технологией. Сейчас на разных стадиях создания прототипов находятся Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. и Swisspod Technologies. В 2020 году в Южной Корее в ходе испытаний прототип поезда Hyperloop смог разогнаться до 1019 километров в час (это чуть меньше скорости звука, которая в воздухе равна примерно 1191 километру в час).