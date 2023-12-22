Bloomberg: компания Маска Hyperloop One закрывается

Хотя за все время так и не было построено крупномасштабной Hyperloop-линии, несколько стартапов продолжают работать над технологией. Сейчас на разных стадиях создания прототипов находятся Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. и Swisspod Technologies. В 2020 году в Южной Корее в ходе испытаний прототип поезда Hyperloop смог разогнаться до 1019 километров в час (это чуть меньше скорости звука, которая в воздухе равна примерно 1191 километру в час).