Прототип вакуумного поезда Hyperloop достиг скорости в 1000 километров в час

В Южной Корее прототип вакуумного поезда Hyperloop установил новый скоростной рекорд для этого вида транспорта — 1019 километров в час (это чуть меньше скорости звука, которая в воздухе равна примерно 1191 километров в час).

Испытания проводил корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail), пишет The Independent. По сообщениям местных СМИ, тестирование Hyperloop впервые проводилось на масштабной модели. Предыдущий скоростной рекорд, также установленный институтом, составлял 714 километров в час.

Южная Корея планирует запустить сеть поездов Hyperloop к 2024 году, сократив время пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут. В стране уже есть сверхскоростные поезда, курсирующие по этому маршруту, но власти страны хотят сделать передвижение по нему еще быстрее.

Всего несколько дней назад Virgin Hyperloop провела первые испытания прототипа вакуумного поезда с пассажирами. Капсуле с техническим директором Virgin Hyperloop Джошем Гигелем и главой отдела перевозок Сарой Лучиан на борту удалось разогнаться до 160 километров в час.

Проект сверхскоростного поезда Hyperloop предложил в 2012 году Илон Маск. По идее предпринимателя, поезд должен двигаться со скоростью до 1220 километров в час по трубе, расположенной над поверхностью земли. Свои разработки прототипа вакуумного поезда есть у Virgin, Hyperloop TT и Tesla.