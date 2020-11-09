Virgin Hyperloop впервые испытала сверхбыструю капсулу с пассажирами. Ее скорость достигла 160 км/ч

Virgin Hyperloop впервые протестировала сверхбыструю капсулу с пассажирами. Испытания проходили в 500-метровой трубе, расположенной на полигоне в Неваде, недалеко от Лас-Вегаса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В транспорте находились соучредитель и технический директор проекта Джон Гигель, а также глава отдела перевозок Сара Лучиан. Во время испытаний воздух из трубы почти полностью выкачали, создав вакуум. Как пишет The Verge, капсуле удалось разогнаться до 160 километров в час.
Предполагается, что серийная версия капсулы будет вмещать не 2, а 28 человек и сможет разгоняться до 1000 километров в час. Перед тестом с пассажирами компания провела на полигоне около 400 испытаний без них.
Проект сверхскоростного поезда Hyperloop предложил в 2012 году Илон Маск. По идее предпринимателя, поезд должен двигаться со скоростью до 1220 километров в час по трубе, расположенной над поверхностью земли.
Кроме Virgin свои проекты вакуумного поезда есть у американских компаний Tesla и Hyperloop TT. Tesla удалось разогнать прототип своей капсулы до 355 километров в час, но рекорд принадлежит студентам из Мюнхена — их разработка достигла скорости в 457 километров в час.