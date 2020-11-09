Virgin Hyperloop впервые испытала сверхбыструю капсулу с пассажирами. Ее скорость достигла 160 км/ч

Virgin Hyperloop впервые протестировала сверхбыструю капсулу с пассажирами. Испытания проходили в 500-метровой трубе, расположенной на полигоне в Неваде, недалеко от Лас-Вегаса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В транспорте находились соучредитель и технический директор проекта Джон Гигель, а также глава отдела перевозок Сара Лучиан. Во время испытаний воздух из трубы почти полностью выкачали, создав вакуум. Как пишет The Verge, капсуле удалось разогнаться до 160 километров в час.