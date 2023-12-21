Налоговая служба начала запрашивать у россиян данные об иностранном гражданстве и ВНЖ

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у россиян информацию о об иностранном гражданстве и ВНЖ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов. По информации издания, россиянам начали приходить анкеты с просьбой предоставить информацию за 2022 год.
Помимо прочего налогоплательщикам нужно приложить к анкете копию российского паспорта, копии всех страниц заграничного паспорта, информацию о количестве дней, проведенных за пределами России, копии документов, подтверждающих гражданство или ВНЖ иностранных государств, выписки по счетам в иностранных банках и документы, подтверждающие операции между иностранными счетами.
Раньше ФНС не запрашивал у россиян информацию о ВНЖ в другой стране или о иностранном гражданстве — ведомству нужно было сообщать только о счетах в иностранных банках.
В налоговой уточнили, что данные собирают в соответствии с положениями федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» — он дает ФНС право проверять соблюдение валютного законодательства.
В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13% для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из‑за границы, — в том числе тех, кто перестал быть налоговым резидентом России.
Ранее ставку хотели поднять до 30%, но отказались от инициативы, опасаясь, что это приведет к усилению оттока кадров за рубеж и потере налогов.