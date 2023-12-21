Налоговая служба начала запрашивать у россиян данные об иностранном гражданстве и ВНЖ

Федеральная налоговая служба начала запрашивать у россиян информацию о об иностранном гражданстве и ВНЖ. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на налоговых консультантов. По информации издания, россиянам начали приходить анкеты с просьбой предоставить информацию за 2022 год.