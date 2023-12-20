Второй сезон «Андера» пропал из графика релизов Disney

Disney и Lucasfilm не включили второй сезон сериала «Андор» в список релизов на следующий год. Дальнейшая судьба проекта неизвестна.
Премьера продолжения сериала, события которого разворачиваются во вселенной «Звездных войн», была запланирована на 2024 год. Но из‑за забастовок его релиз, вероятно, отодвинули.
Команда «Андора» активно участвовала в пикетах, а сценарист Бо Уиллимон даже организовал в Нью-Йорке «односторонний выход» в подражание сериалу.
Второй сезон сериала должен связать сюжет между первым сезоном и приквелом «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 2016 года. Deadline писал, что до начала забастовок проект был в нескольких неделях от завершения производства.
Сериал рассказывает о приключениях Кассиана Андора, готовящемся восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты. Первый сезон получил три номинации на Прайм-тайм премию «Эмми», включая «Выдающийся драматический сериал ». Главную роль имполнил Диего Луна.