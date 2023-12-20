Второй сезон «Андера» пропал из графика релизов Disney

Сериал рассказывает о приключениях Кассиана Андора, готовящемся восстании против Империи и о том, как в него были вовлечены люди и планеты. Первый сезон получил три номинации на Прайм-тайм премию «Эмми», включая «Выдающийся драматический сериал ». Главную роль имполнил Диего Луна.