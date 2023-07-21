Съемки второго сезона «Андора» приостановили из‑за забастовки актеров

Теперь артисты не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка гильдии SAG и первая с 1960-го, в которой участвуют и актеры, и сценаристы.