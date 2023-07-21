Съемки второго сезона «Андора» приостановили из‑за забастовки актеров

Создатели сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн» временно прекратили съемки второго сезона. Об этом пишет Deadline.
По данным издания, съемки проходили в Великобритании и уже близились к завершению, оставалось всего несколько недель. «Андор» стал «очередной крупной жертвой» забастовки Американской актерской гильдии SAG-AFTRA.
Полностью производство сериала не прекращаются, будут сниматься сцены с актерами, не участвующими в забастовке, а также начнется постпродакшен.
Забастовка Гильдии актеров стартовала в середине июля. Помимо Перлмана, Стиллера и Честейн к ней присоединились около 160 тыс. человек — именно столько членов в гильдии SAG на данный момент.
В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров. Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Теперь артисты не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры. Это первая с 1980 года забастовка гильдии SAG и первая с 1960-го, в которой участвуют и актеры, и сценаристы.
Помимо «Андора» из‑за забастовки также пострадало производство «Дэдпула-3», «Гладиатора-2», «Венома-3», «Паддингтона в Перу», «Битлджуса-2» и других проектов.