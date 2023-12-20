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Хелен Миррен воспитывает внука в трейлере фильма «Белая птица»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:30

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Белая птица», в котором снялись Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Хелен Миррен («Голда», «Королева»).

Миррен сыграла еврейскую женщину, пережившую Вторую мировую войну благодаря помощи немецкой семьи. Спустя много лет она рассказывает историю своего спасения внуку, призывая его к доброте.

«Ты забываешь много вещей в жизни. Но ты никогда не забываешь доброту. Потому что, когда доброта может стоить тебе жизни, она становится похожа на чудо», — говорит женщина подростку.

Подробнее об истории героини можно будет узнать 4 октября 2024 года, когда «Белая птица» выйдет в прокат. Режиссером ленты выступил Марк Форстер («Кристофер Робин», «Волшебная страна»).

Сценарий картины написал Марк Бомбак («Ведьмина гора», «Дивергент, глава 2: Инсургент»). В основу фильма лег роман «Белая птица: История чуда» американской писательницы Ракель Харамильо Паласио, известной по книге «Чудо» (ее экранизация вышла в 2017 году).

Ранее на экраны вышли еще два трейлера «Белой птицы». Из них стало известно, что спасителем героини во время войны был хромой мальчик, над которым потешались окружающие.

С помощью своей истории женщина пытается преподать урок внуку Джулиану, которого исключили из школы за жестокое обращение с одноклассником — перенесшего 27 операций на лице из‑за редкой генетической ошибки ребенка Огги.

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