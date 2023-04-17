Хелен Миррен рассказывает внуку о Холокосте и доброте в трейлере «Белой птицы»

Бабушку Джулиана в ленте сыграла Миррен. В трейлере она наставляет мальчика быть добрее и рассказывает ему, как ее жизнь спасла доброта. Много лет назад во время оккупации Франции нацистами ее, еврейку по происхождению, укрыл одноклассник.