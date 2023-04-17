Хелен Миррен рассказывает внуку о Холокосте и доброте в трейлере «Белой птицы»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Белая птица», в котором снялись Хелен Миррен («Королева», «Призрачная красота») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Первая леди»).
Фильм выйдет в прокат 25 августа. В нем мальчик-подросток по имени Джулиан поступит в новую школу после того, как его исключили из предыдущей за жестокость по отношению к однокласснику. Тогда его бабушка решит преподать внуку урок.
Бабушку Джулиана в ленте сыграла Миррен. В трейлере она наставляет мальчика быть добрее и рассказывает ему, как ее жизнь спасла доброта. Много лет назад во время оккупации Франции нацистами ее, еврейку по происхождению, укрыл одноклассник.
Хромой мальчик, над которым потешались окружающие, проявляет невиданную отвагу и рискует всем, чтобы сберечь еврейскую девочку. Вскоре школьница влюбляется в своего спасителя.
В основу фильма «Белая птица» лег роман «Белая птица: история чуда» американской писательницы Ракель Харамильо Паласио, известной по книге «Чудо» (ее экранизация вышла в 2017 году).
Режиссером картины стал Марк Форстер («Кристофер Робин», «Волшебная страна»), а сценаристом выступил Марк Бомбак («Ведьмина гора», «Дивергент, глава 2: Инсургент»).