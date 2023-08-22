Посмотрите, как Гослинг и Гервиг веселятся на бэкстейдже со съемок «I’m Just Ken»

Atlantic Records, выпустившая саундтрек к «Барби», показала ролик со съемок сцены с песней Райана Гослинга «I’m Just Ken».
В видео Гослинг репетирует танец Кенов, а еще удивляется и много смеется с Гретой Гервиг над происходящим. Помимо этого, в ролике показано, как актер и Слэш из Guns N’ Roses репетируют в студии, Кены записывают бэк-вокал, а ассистенты бросают на площадку теннисные мячики.
Песня «I’m Just Ken», ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.
Согласно официальному релизу Atlantic Records, саундтрек набрал более 1 млрд прослушиваний по всему миру. Трек «быстро стал культурным феноменом и одним из бесспорных ярких моментов этого новаторского и звездного альбома», — говорится в заявлении звукозаписывающей компании.
Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для «Барби», рассказал, что «I’m Just Ken» появилась в результате размышлений, что «никому нет дела до покупки куклы Кена», и он начал представлять себе этого персонажа как «неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру».
Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. В саундтрек также вошли новые треки Дуа Липы, Сэма Смита, Айс Спайс, Ники Минаж, Билли Айлиш. Помимо этого, Гослинг исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года «Push».