Николас Холт снялся в клипе The Rolling Stones

Холт сыграл сварливого бойфренда, который отправляется в веселое приключение, прежде чем вернуться, чтобы загладить свою вину. Посмотреть ролик в РФ не получится.
Группа выпустила пластинку с «Mess It Up» в октябре и объявила о туре по Северной Америке в 2024 году. В сентябре The Rolling Stones выпустили трек «Sweet Sounds of Heaven» с Леди Гагой и Стиви Уандером.
В сентябре музыканты сняли музыкальный клип на песню «Angry» с Сидни Суини. В нем актриса едет по городу на заднем сиденье и багажнике красного кабриолета, танцует и поет, проезжая мимо оживших билбордов с участниками The Rolling Stones.