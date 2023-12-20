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Николас Холт снялся в клипе The Rolling Stones

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

The Rolling Stones выпустили клип на песню «Mess It Up». В нем снялся актер Николас Холт.

Холт сыграл сварливого бойфренда, который отправляется в веселое приключение, прежде чем вернуться, чтобы загладить свою вину. Посмотреть ролик в РФ не получится.

Группа выпустила пластинку с «Mess It Up» в октябре и объявила о туре по Северной Америке в 2024 году. В сентябре The Rolling Stones выпустили трек «Sweet Sounds of Heaven» с Леди Гагой и Стиви Уандером.

В сентябре музыканты сняли музыкальный клип на песню «Angry» с Сидни Суини. В нем актриса едет по городу на заднем сиденье и багажнике красного кабриолета, танцует и поет, проезжая мимо оживших билбордов с участниками The Rolling Stones.

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Николас ХолтСтефани Джерманотта
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