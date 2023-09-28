The Rolling Stones выпустили трек «Sweet Sounds Of Heaven» с Леди Гагой и Стиви Уандером

Рок-группа The Rolling Stones представила трек «Sweet Sounds Of Heaven», в записи которого приняли участие певица Леди Гага и музыкант Стиви Уандер.
В интервью с Зейном Лоуи на Apple Music 1 фронтмен коллектива Мик Джаггер заявил, что работа с Леди Гагой была «отличным опытом». Он назвал артистку «по-настоящему выдающейся певицей», которая обрела уверенность в процессе записи трека.
Джаггер отметил, что во время работы он и Леди Гага пели лицом к лицу и «немного соревновались и кричали». Музыкант подчеркнул, что вся песня была записана в режиме живого выступления.
«Конечно, мы делали наложения, но все это сыграно в одной комнате», — пояснил Джаггер, отметив, что остался очень доволен получившимся треком.
Издание Stereogum охарактеризовало «Sweet Sounds Of Heaven» как «медленную балладу в духе госпела». Уандер сыграл в песне на фортепиано, родес-пиано Fender и синтезаторе Moog.
«Я чувствовал, что эта песня требовала места для празднования, празднования духа ритма и того, что все собрались вместе ради этого события», — заявил Уандер, которому трек напомнил об умершем ударнике The Rolling Stones Чарли Уоттсе.
Гитарист группы Ронни Вуд отметил, что находиться в студии с Уандером и наблюдать, как он привносит в музыку «прекрасные настроения», было «волнующе».«Это было большим источником вдохновения для всей группы», — признался он.
Джаггер добавил, что участие Уандера «оживило» песню на «вывело ее новый уровень». Сам Уандер же похвалил Леди Гагу, подчеркнув, что работа над «Sweet Sounds Of Heaven» показала, какая она разносторонняя артистка.
Композиция «Sweet Sounds Of Heaven» войдет в новый альбом The Rolling Stones, который выйдет 20 октября. Он будет называться «Hackney Diamonds» и включит в себя 12 песен, в том числе вышедшую ранее «Angry».