Сидни Суини снялась в клипе The Rolling Stones на песню «Angry»

В состав альбома войдут 12 песен. «Angry» будет первой композицией треклиста. За ней последуют «Get Close», «Depending on You», «Bite My Head Off», «Whole Wide World», «Dreamy Skies», «Mess It Up», «Live By the Sword», «Driving Me Too Hard», «Tell Me Straight», «Sweet Sound of Heaven» и «Rolling Stones Blue».