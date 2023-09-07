Сидни Суини снялась в клипе The Rolling Stones на песню «Angry»

«„Angry“ срывает все с петель вступительным риффом, который мгновенно становится неповторимым. По тональности и настроению трек напоминает другую стартовую песню „Start Me Up“ из альбома „Tattoo You“. Но, несмотря на преклонный возраст группы сегодня, эта песня 1981 года сейчас звучит довольно неторопливо в сравнении с напряженной, энергичной „Angry“», — написал The Guardian.