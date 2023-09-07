Сидни Суини снялась в клипе The Rolling Stones на песню «Angry»

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», снялась в клипе рок-группы The Rolling Stones на песню «Angry». Ролик появился на ютуб-канале музыкального коллектива.
В нем Суини едет по городу на заднем сиденье и багажнике красного кабриолета. Девушка танцует и поет песню, проезжая мимо «оживших» билбордов, на которых можно увидеть участников The Rolling Stones.
Трек «Angry» войдет в будущий альбом группы «Hackney Diamonds» — он выйдет 20 октября. Пластинка станет первым полноформатным релизом коллектива с 2005 года. Ее продюсерами стали Дон Вас и Эндрю Уатт.
В состав альбома войдут 12 песен. «Angry» будет первой композицией треклиста. За ней последуют «Get Close», «Depending on You», «Bite My Head Off», «Whole Wide World», «Dreamy Skies», «Mess It Up», «Live By the Sword», «Driving Me Too Hard», «Tell Me Straight», «Sweet Sound of Heaven» и «Rolling Stones Blue».
«„Angry“ срывает все с петель вступительным риффом, который мгновенно становится неповторимым. По тональности и настроению трек напоминает другую стартовую песню „Start Me Up“ из альбома „Tattoo You“. Но, несмотря на преклонный возраст группы сегодня, эта песня 1981 года сейчас звучит довольно неторопливо в сравнении с напряженной, энергичной „Angry“», — написал The Guardian.