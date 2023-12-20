Вышел финальный трейлер «Бременских музыкантов»

«Централ Партнершип» выпустил финальный трейлер приключенческого фильма по «Бременским музыкантам». Игровая адаптация советского мультфильма появится в кинотеатрах 1 января.
В ролике можно увидеть антропоморфных животных-героев (их играют Роман Курцын, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов), Трубадура Тихона Жизневского, Принцессу Валентины Ляпиной, Сыщика Константина Хабенского, Короля Сергея Бурунова и Разбойницу Марии Ароновой.
Режиссером картины стал Алексей Нужный, известный по работе над «Я худею», фильмом «Огонь» и сериалом «Ольга». Предыдущий трейлер «Бременских музыкантов» вышел в сентябре.
В конце ноября в соцсетях состоялся спор о взаимоотношениях короля и его дочери из одноименного мультфильма. Пока одни говорили, что с возрастом поняли отца героини, другие винили его в гиперопеке и неспособности наладить с дочерью доверительные отношения.