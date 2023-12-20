Вышел финальный трейлер «Бременских музыкантов»

В конце ноября в соцсетях состоялся спор о взаимоотношениях короля и его дочери из одноименного мультфильма. Пока одни говорили, что с возрастом поняли отца героини, другие винили его в гиперопеке и неспособности наладить с дочерью доверительные отношения.