Забота или гиперопека: в твиттере спорят об отношениях короля и его дочки из «Бременских музыкантов»

В X (бывшем твиттере) зашел спор о взаимоотношениях короля и его дочери из мультфильма «Бременские музыканты». Пока одни говорят, что с возрастом поняли отца героини, другие винят его в гиперопеке и неспособности наладить с дочерью доверительные отношения.
Все началось с твита пользователя @knyazevknyazev2. Он написал, что, став отцом, понял короля из мультфильма — тот просто хотел уберечь дочь от сомнительных отношений.
В комментариях возразили, что король чрезмерно опекает уже взрослую дочь и на дает ей самой принимать решения, — в такой ситуации сбежать от отца вполне нормально.
Один из пользователей отметил, что король сам виноват в побеге дочери — не научил выбирать хорошего мужчину, не создал доверительных отношений.
Под постом разгорелся спор, желал ли король своей дочери лучшего или указывал, как надо жить.
Другие юзеры напомнили, что героиня — не обычная девушка, а дочь короля, поэтому у нее кроме своих желаний есть еще обязанности перед государством и подданными.
Некоторые, впрочем, посчитали, что спор высосан из пальца. «Я сейчас с ума сойду от того, что на сайте твиттер точка ком мужики на серьезных щах обсирают трубадура из мультфильма 1969 года», — написала пользовательница @ok_sirok.