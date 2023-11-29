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Забота или гиперопека: в твиттере спорят об отношениях короля и его дочки из «Бременских музыкантов»

Семён Гудошников
Вчера в 22:09

В X (бывшем твиттере) зашел спор о взаимоотношениях короля и его дочери из мультфильма «Бременские музыканты». Пока одни говорят, что с возрастом поняли отца героини, другие винят его в гиперопеке и неспособности наладить с дочерью доверительные отношения.

Все началось с твита пользователя @knyazevknyazev2. Он написал, что, став отцом, понял короля из мультфильма — тот просто хотел уберечь дочь от сомнительных отношений.

В комментариях возразили, что король чрезмерно опекает уже взрослую дочь и на дает ей самой принимать решения, — в такой ситуации сбежать от отца вполне нормально.

Один из пользователей отметил, что король сам виноват в побеге дочери — не научил выбирать хорошего мужчину, не создал доверительных отношений.

Под постом разгорелся спор, желал ли король своей дочери лучшего или указывал, как надо жить.

Другие юзеры напомнили, что героиня — не обычная девушка, а дочь короля, поэтому у нее кроме своих желаний есть еще обязанности перед государством и подданными.

Некоторые, впрочем, посчитали, что спор высосан из пальца. «Я сейчас с ума сойду от того, что на сайте твиттер точка ком мужики на серьезных щах обсирают трубадура из мультфильма 1969 года», — написала пользовательница @ok_sirok.

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