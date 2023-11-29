Забота или гиперопека: в твиттере спорят об отношениях короля и его дочки из «Бременских музыкантов»

В X (бывшем твиттере) зашел спор о взаимоотношениях короля и его дочери из мультфильма «Бременские музыканты». Пока одни говорят, что с возрастом поняли отца героини, другие винят его в гиперопеке и неспособности наладить с дочерью доверительные отношения.