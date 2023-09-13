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«Вам явно нужен ребрендинг»: вышел трейлер фильма по «Бременским музыкантам»

Максим Саблин
Сегодня в 15:19

«Централ Партнершип» показал трейлер «Бременских музыкантов». Игровая адаптация советского мультфильма появится в кинотеатрах 1 января.

«Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена», — говорится в описании ролика.

«Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку!» — обещает синопсис.

В ролике можно увидеть антропоморфных животных-героев (их играют Роман Курцын, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев и Аскар Нигамедзянов), Трубадура Тихона Жизневского, Принцессу Валентины Ляпиной, Сыщика Константина Хабенского, Короля Сергея Бурунова и Разбойницу Марии Ароновой.

Режиссером картины стал Алексей Нужный, известный по работе над «Я худею», «Огонь» и сериалом «Ольга».

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