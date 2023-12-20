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Поминки и розыск Адидаса: вышел тизер финальной серии «Слова пацана»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:01

Wink показал тизер финальной серии нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его премьера состоится 21 декабря.

В ролике можно увидеть пацанов за решеткой, возвращение Кощея, встречу Пальто с хозяином видеомагнитофона, розыск Адидаса, а также кадры с поминок (Желтого или Айгуль, неизвестно). «Развязка главного сериала года», — говорится в видео.

В начале декабря в сеть слили последние серии «Слова пацана». Тогда исполнитель главной роли (Вовы Адидаса) Иван Янковский так прокомментировал слив в своих соцсетях: «Кто слил, тот чушпан».

После этого Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев заявили, что пересняли финальную серию проекта.

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал режиссер. По словам Крыжовникова, теперь финал «круче, эмоциональнее, острее», чем то, что получилось ранее.

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Иван ЯнковскийЖора КрыжовниковАндрей Золотарев
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