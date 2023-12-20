Поминки и розыск Адидаса: вышел тизер финальной серии «Слова пацана»

Wink показал тизер финальной серии нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его премьера состоится 21 декабря.
В ролике можно увидеть пацанов за решеткой, возвращение Кощея, встречу Пальто с хозяином видеомагнитофона, розыск Адидаса, а также кадры с поминок (Желтого или Айгуль, неизвестно). «Развязка главного сериала года», — говорится в видео.
В начале декабря в сеть слили последние серии «Слова пацана». Тогда исполнитель главной роли (Вовы Адидаса) Иван Янковский так прокомментировал слив в своих соцсетях: «Кто слил, тот чушпан».
После этого Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев заявили, что пересняли финальную серию проекта.
«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал режиссер. По словам Крыжовникова, теперь финал «круче, эмоциональнее, острее», чем то, что получилось ранее.