Поминки и розыск Адидаса: вышел тизер финальной серии «Слова пацана»

«Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал режиссер. По словам Крыжовникова, теперь финал «круче, эмоциональнее, острее», чем то, что получилось ранее.