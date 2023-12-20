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Собянин поделился планами о продлении наземного метро в Тверь, Калугу и Тулу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:53

Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут с Тверью, Калугой и Тулой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства города перед Мосгордумой. В планах — продление наземного метро и в другие города.

В планах также строительство трех новых линий — Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской, рассказал Собянин. Власти Москвы собираются обновить подвижной состав московского транспорта, добавил он. Стоимость работ не уточняется.

В сентябре о продлении диаметров наземного метро Москвы до Калуги и Тулы говорил Владимир Путин во время запуска движения поездов по МЦД-4. В 2023 году был также запущен МЦД-3 — общая протяженность этих двух диаметров составила более 170 километров.

В октябре Дептранс Москвы показал схему развития метро и МЦД до 2030 года. По словам Собянина, к началу следующего десятилетия в городе должно появиться еще около 40 новых станций метро.

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Сергей СобянинВладимир Путин
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