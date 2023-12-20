Собянин поделился планами о продлении наземного метро в Тверь, Калугу и Тулу

В сентябре о продлении диаметров наземного метро Москвы до Калуги и Тулы говорил Владимир Путин во время запуска движения поездов по МЦД-4. В 2023 году был также запущен МЦД-3 — общая протяженность этих двух диаметров составила более 170 километров.