Собянин поделился планами о продлении наземного метро в Тверь, Калугу и Тулу

Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут с Тверью, Калугой и Тулой, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства города перед Мосгордумой. В планах — продление наземного метро и в другие города.
В планах также строительство трех новых линий — Бирюлевской, Троицкой и Рублево-Архангельской, рассказал Собянин. Власти Москвы собираются обновить подвижной состав московского транспорта, добавил он. Стоимость работ не уточняется.
В сентябре о продлении диаметров наземного метро Москвы до Калуги и Тулы говорил Владимир Путин во время запуска движения поездов по МЦД-4. В 2023 году был также запущен МЦД-3 — общая протяженность этих двух диаметров составила более 170 километров.