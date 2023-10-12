Дептранс показал, как будет выглядеть карта московского метро в 2030 году

В телеграм-канале Дептранса Москвы появилась схема развития метро и МЦД до 2030 года. Ее составил НИИ «МосТрансПроект».
На карте есть третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД). Также на ней можно увидеть, как будет проходить МЦД-5.
В марте этого года мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что до 2030 года в столице должно появиться еще около 40 новых станций метро. По его словам, примерно у 95% москвичей метро окажется в шаговой доступности.
«Это огромная, гигантская, большая программа, которую ждут миллионы москвичей», — отмечал он.
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