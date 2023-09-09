Путин сказал, что наземное метро Москвы дойдет до Тулы и Калуги

Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в окружении столичного региона, передает ТАСС слова Владимира Путина. В этот день он вместе с московским мэром Сергеем Собяниным запустил движение пассажирских поездов по МЦД-4.
«Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», — добавил Путин.
Запущенный МЦД-4 связал микрорайон Железнодорожный с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе области. В середине августа они запустили пассажирские поезда по МЦД-3, который соединил Раменское и Зеленоград.
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