Путин сказал, что наземное метро Москвы дойдет до Тулы и Калуги

Диаметры наземного метро Москвы будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в окружении столичного региона, передает ТАСС слова Владимира Путина. В этот день он вместе с московским мэром Сергеем Собяниным запустил движение пассажирских поездов по МЦД-4.