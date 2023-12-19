Мадонна рассказала, что провела 48 часов в искусственной коме во время госпитализации летом

Американская певица Мадонна рассказала, что провела 48 часов в искусственной коме во время госпитализации в июне 2023 года. Об этом артистка сообщила во время выступления в Нью-Йорке.
Певица призналась, что не помнит о событиях тех дней, но поблагодарила людей, которые помогли ей выжить. В частности, Мадонна поблагодарила подругу по имени Шавон, которая привезла ее в больницу.
Также артистка заявила, что в коме слышала только голос своего учителя по каббале. «Я слышала, как он говорит „Сожми мою руку“», — призналась она.
Мадонна сказала, что первое, что она увидела, когда пришла в себя, были ее шестеро детей. «Мне пришлось почти умереть, чтобы собрать всех моих детей в одной комнате», — пошутила певица.
Ранее артистка рассказала о своих первых мыслях, которые пришли к ней в госпитале. Тогда она пообещала выздороветь и вернуться к гастроям.
Мадонна выполнила свое обещание: она анонсировала новые даты тура уже в августе — и вернулась на сцену в октябре.