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Мадонна рассказала, что провела 48 часов в искусственной коме во время госпитализации летом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:48

Американская певица Мадонна рассказала, что провела 48 часов в искусственной коме во время госпитализации в июне 2023 года. Об этом артистка сообщила во время выступления в Нью-Йорке.

Певица призналась, что не помнит о событиях тех дней, но поблагодарила людей, которые помогли ей выжить. В частности, Мадонна поблагодарила подругу по имени Шавон, которая привезла ее в больницу.

Также артистка заявила, что в коме слышала только голос своего учителя по каббале. «Я слышала, как он говорит „Сожми мою руку“», — призналась она.

Мадонна сказала, что первое, что она увидела, когда пришла в себя, были ее шестеро детей. «Мне пришлось почти умереть, чтобы собрать всех моих детей в одной комнате», — пошутила певица.

Ранее артистка рассказала о своих первых мыслях, которые пришли к ней в госпитале. Тогда она пообещала выздороветь и вернуться к гастроям.

Мадонна выполнила свое обещание: она анонсировала новые даты тура уже в августе — и вернулась на сцену в октябре.

24 июня 64-летнюю Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка. Менеджер певицы Гай Озери в соцсетях сообщил, что у Мадонны «серьезная бактериальная инфекция». 29 июня певицу отпустили домой после нескольких дней в отделении интенсивной терапии.

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