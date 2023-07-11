«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна прокомментировала госпитализацию

Мадонна впервые прокомментировала свою госпитализацию из‑за бактериальной инфекции. Пост певицы появился в ее инстаграме*.
В своем сообщении 64-летняя королева поп-музыки поблагодарила поклонников за «позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и поддержки».
«Я почувствовала вашу любовь. Я иду на поправку и невероятно благодарна за все добро в моей жизни. Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать», — говорится в посте.
«Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и на том, чтобы стать сильнее. Уверяю вас, я вернусь, как только смогу! В настоящее время мы планируем перенести североамериканский этап тура и вернуться к выступлениям в октябре в Европе. Мне не хватит слов, чтобы отблагодарить вас за заботу и поддержку. С любовью, М», — заканчивается ее сообщение.
64-летнюю Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу Нью-Йорка 28 июня. Менеджер певицы Гай Озери в соцсетях сообщил, что у Мадонны «серьезная бактериальная инфекция».
Спустя день певицу отпустили домой, анонимный источник оценил ее состояние как «в порядке».
* — Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.