«Когда очнулась в больнице, сразу подумала про моих детей»: Мадонна прокомментировала госпитализацию

«Я почувствовала вашу любовь. Я иду на поправку и невероятно благодарна за все добро в моей жизни. Когда я очнулась в больнице, моей первой мыслью были мои дети. Второй мыслью было то, что я не хочу расстраивать тех, кто купил билеты на мой тур. Я также не хотела подвести людей, которые неустанно работали со мной в течение последних нескольких месяцев над созданием моего шоу. Я ненавижу разочаровывать», — говорится в посте.