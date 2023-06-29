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CNN: Мадонну выписали из больницы

Виктория Шанина
Вчера в 22:53

Мадонна выписана из больницы, певицу отвезли в ее квартиру в Нью-Йорке. Об этом пишет CNN со ссылкой на знающий источник.

«Она в порядке», — заявил собеседник канала. Подробностей о состоянии Мадонны и вероятном продолжении лечения он рассказывать не стал.

Накануне менеджер певицы Гай Озери в соцсетях сообщил, что у Мадонны серьезная бактериальная инфекция. По его словам, артистку нашли без сознания и отвезли в больницу Нью-Йорка.

Он отметил, что Мадонна была госпитализирована еще в субботу и несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии. К моменту публикации его поста ее состояние начало улучшаться.

Осенью Мадонна планировала начать тур в странах Европы. Гастроли, а также все запланированные выступления, будут перенесены. Даты Озери сообщит позже.

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