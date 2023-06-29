CNN: Мадонну выписали из больницы

«Она в порядке», — заявил собеседник канала. Подробностей о состоянии Мадонны и вероятном продолжении лечения он рассказывать не стал.
Накануне менеджер певицы Гай Озери в соцсетях сообщил, что у Мадонны серьезная бактериальная инфекция. По его словам, артистку нашли без сознания и отвезли в больницу Нью-Йорка.
Он отметил, что Мадонна была госпитализирована еще в субботу и несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии. К моменту публикации его поста ее состояние начало улучшаться.
Осенью Мадонна планировала начать тур в странах Европы. Гастроли, а также все запланированные выступления, будут перенесены. Даты Озери сообщит позже.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям