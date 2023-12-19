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Ростех планирует создать игру с российской военной техникой

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:24

Ростех планирует разработать компьютерную игру, основанную на проекте «Боевые монстры Ростеха». Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

В данный момент обсуждаются жанр игры, платформа, партнеры для коллаборации, бюджет и концепция. Известно лишь, что тайтл будет ориентироваться на культурные коды России, а также иметь воспитательный или образовательный характер.

«Мы рассматриваем возможность работы в этой индустрии. Концепт-арты, созданные в рамках проекта #БоевыеМонстрыРостеха, могут послужить хорошим началом», — сказали в Ростехе.

© Фото: Ростех
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«Игровая продукция западного производства, которая распространяется сейчас в нашей стране, зачастую несет в себе негативный посыл по отношению к русской культуре, к нашему народу, традициям и миропониманию», — говорится в телеграм-канале.

По мнению госкорпорации, отечественный игрострой сможет составить конкуренцию зарубежным видиоиграм, производя продукт, способный транслировать «правильные традиционные ценности» и заинтересовать геймера.

В сентябре этого года депутаты Госдумы предложили создать аналог игры The Sims, соответствующий традиционным ценностям. Они раскритиковали оригинальную The Sims и последнюю часть в частности: в ней «активно пропагандируются ЛГБТ*», а это идет вразрез с «традиционными российскими духовно-нравственными ценностями».

В октябре депутат Госдумы Яна Лантратова описала свое видение игры. По ее мнению, симулятор жизни должен показать игрокам основы гражданского законодательства и взаимодействия с государством вроде оплаты ЖКХ и налогов, заключения браков, открытия ИП или оформления пособий.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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РостехГосдумаВерховный суд
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Яна Лантратова
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