Депутаты Госдумы предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями

В распоряжении издания оказалась копия обращения, составленная депутатами из разных партий. Они раскритиковали оригинальную The Sims и последнюю часть в частности: в ней «активно пропагандируются ЛГБТ», а это идет вразрез с «традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Они отметили, что игра «пользуется популярностью у российских подростков», несмотря на маркировку 18+.