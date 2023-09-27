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Депутаты Госдумы предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

Депутаты Госдумы предложили создать аналог игры The Sims, соответствующий традиционным ценностям. Об этом сообщает издание Ura.ru.

В распоряжении издания оказалась копия обращения, составленная депутатами из разных партий. Они раскритиковали оригинальную The Sims и последнюю часть в частности: в ней «активно пропагандируются ЛГБТ», а это идет вразрез с «традиционными российскими духовно-нравственными ценностями». Они отметили, что игра «пользуется популярностью у российских подростков», несмотря на маркировку 18+.

Свою версию игры депутаты хотят наделить образовательной функцией: рассказывая об основах финансовой грамотности, основах законодательства РФ, нормах поведения в российском обществе, построении здоровых семейных отношений, рождении и воспитании детей и других аспектах жизни.

Аналог The Sims, по их задумке, мог бы выйти не только на российский рынок видеоигр, но и на крупнейший в мире китайский.

С 18 октября базовая версия The Sims 4 станет бесплатной.

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