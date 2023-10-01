В российском аналоге The Sims персонажам должен грозить уголовный кодекс

Лантратова вместе с коллегами из других партий на этой неделе обратилась к правительству с предложением создать игру в жанре «симулятор жизни». Их возмутило, что The SIms «пропагандирует ЛГБТ и иные формы поведения, противоречащие традиционным ценностям», хотя её очень любят подростки. По их мнению, создание отечественного аналога могло бы это исправить.