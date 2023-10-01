В российском аналоге The Sims персонажам должен грозить уголовный кодекс

Автор идеи российского аналога игры The Sims хочет, чтобы персонажей в ней преследовали по уголовным и административным статьям. Так в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Яна Лантратова описала свое видение игры.
По ее мнению, симулятор жизни должен показать игрокам основы гражданского законодательства и взаимодействия с государством вроде оплаты ЖКХ и налогов, заключения браков, открытия ИП или оформления пособий.
«Хорошо бы отобразить также проблему коррупции и противодействия ей», — считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению.
Кроме этого, ей кажется хорошей идеей позволить геймерам совершать правонарушения в мире игры. «За них будет следовать наказание — согласно уголовному или административному кодексам. Прописать можно также и реакции окружающих на преступления: потеря авторитета, общественного статуса. От крайней жестокости лучше отказаться», — объясняет депутат.
Лантратова уверена, что аналогу The Sims нужен широкий выбор локаций: от мегаполиса до глухой деревни, а также репрезентация народов России
«В выборе профессий лучше вообще не ограничивать. Тут важно познакомить с основами трудового законодательства, трудовыми правами и обязанностями. Дать понять, например, что работать вбелую надежнее и безопаснее, чем неофициально получать деньги в конверте. Рассказать о самозанятости», — заостряет внимание она.
«Это все мои идеи, с которыми можно и не согласиться. Важно, создавая свой аналог, сделать его не только правильным, но и интересным», — заключила депутат.
Лантратова вместе с коллегами из других партий на этой неделе обратилась к правительству с предложением создать игру в жанре «симулятор жизни». Их возмутило, что The SIms «пропагандирует ЛГБТ и иные формы поведения, противоречащие традиционным ценностям», хотя её очень любят подростки. По их мнению, создание отечественного аналога могло бы это исправить.