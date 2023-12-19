В Одинцово сбили беспилотник

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.