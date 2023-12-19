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В Одинцово сбили беспилотник

Александр Голиков
Сегодня в 13:10

В Одинцовском округе сбили беспилотник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Ранее в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» ввели план «Ковер». Все рейсы перенаправили в «Шереметьево». Телеграм-канал Baza сообщил о работе ПВО.

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.

В середине ноября в аэропорт «Шереметьево» установил комплекс «ЕНОТ-СД» для обнаружения и подавления беспилотников. Комплекс, работающий на ПО «Лаборатории Касперского», умеет распознавать дроны и противодействовать им, создавая помехи.

Столичные аэропорты регулярно ограничивают работу из‑за атак украинских дронов с середины лета. 18 августа из‑за этого свою работу временно прекратили сразу четыре московских аэропорта. По данным «Ленты.ру», с июня по сентябрь ежедневно переносилось по 25 рейсов.

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Международный аэропорт ВнуковоАэропорт ШереметьевоАэропорт ДомодедовоЛаборатория Касперского
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