В Одинцово сбили беспилотник

В Одинцовском округе сбили беспилотник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.
Ранее в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» ввели план «Ковер». Все рейсы перенаправили в «Шереметьево». Телеграм-канал Baza сообщил о работе ПВО.
«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.
В середине ноября в аэропорт «Шереметьево» установил комплекс «ЕНОТ-СД» для обнаружения и подавления беспилотников. Комплекс, работающий на ПО «Лаборатории Касперского», умеет распознавать дроны и противодействовать им, создавая помехи.
Столичные аэропорты регулярно ограничивают работу из‑за атак украинских дронов с середины лета. 18 августа из‑за этого свою работу временно прекратили сразу четыре московских аэропорта. По данным «Ленты.ру», с июня по сентябрь ежедневно переносилось по 25 рейсов.