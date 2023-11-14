В Шереметьево установили комплекс защиты от беспилотников

С начала лета украинские дроны регулярно влияют на работу московских аэропортов: рейсы перенаправляют в другие города, вылеты задерживают. 18 августа из‑за атак беспилотников впервые были ограничены полеты сразу во все столичные аэропорты. По подсчетам «Ленты.ру», с июня по сентябрь ежедневно переносилось по 25 рейсов. А 1 сентября из‑за атаки беспилотника в Люберецком районе количество отмененных или задержанных рейсов достигло почти 100.