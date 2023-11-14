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В Шереметьево установили комплекс защиты от беспилотников

Семён Гудошников
Вчера в 20:52

Аэропорт Шереметьево установил комплекс «ЕНОТ-СД» для обнаружения и подавления беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы аэропорта.

Радиолокационный комплекс умеет распознавать беспилотники, самолеты, птиц, машины и людей. Создавая помехи, он может противодействовать дронам.

Комплекс работает на ПО «Лаборатории Касперского». Целью его установки в Шереметьево назвали «обеспечение высокого уровня безопасности полетов».

С начала лета украинские дроны регулярно влияют на работу московских аэропортов: рейсы перенаправляют в другие города, вылеты задерживают. 18 августа из‑за атак беспилотников впервые были ограничены полеты сразу во все столичные аэропорты. По подсчетам «Ленты.ру», с июня по сентябрь ежедневно переносилось по 25 рейсов. А 1 сентября из‑за атаки беспилотника в Люберецком районе количество отмененных или задержанных рейсов достигло почти 100.

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Аэропорт ШереметьевоЛаборатория Касперского
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