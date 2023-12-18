В продажу выпустили свечу с ароматом закрывающихся дедлайнов

Doing Great выпускает новогодний мерч каждый год. Ранее агентство представило футболки все с той же фразой «Давайте после праздников». Кроме того, в этом году компания разработала два напитка для петербургской кофейни «Пенка» — цитрусовые фильтр и раф. Их можно попробовать с 20 декабря.