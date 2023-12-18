В продажу выпустили свечу с ароматом закрывающихся дедлайнов

Коммуникационное агентство Doing Great вместе с мастерской White Candle выпустило свечу с ароматом закрывающихся перед Новым годом дедлайнов. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компаний.
Свеча вышла в продажу с названием «Давайте после праздников». Она пахнет елью и мандаринами. Авторы свечи рекомендуют дарить ее коллегам, подрядчикам и партнерам, особенно тем, кто закрывает декабрьские дедлайны.
Doing Great выпускает новогодний мерч каждый год. Ранее агентство представило футболки все с той же фразой «Давайте после праздников». Кроме того, в этом году компания разработала два напитка для петербургской кофейни «Пенка» — цитрусовые фильтр и раф. Их можно попробовать с 20 декабря.