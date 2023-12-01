Реклама
Новый год-2024

45 подарков для любого бюджета: от 100 до 5000 рублей

Таня Решетник
Сегодня в 18:02
Наступает волшебное время поиска подарков к Новому году. Советуем не тянуть до последнего, а закупаться презентами для родных и близких прямо сейчас. Мы выбрали 45 подарков на любой вкус и кошелек — от самых бюджетных до серьезных, но не переходящих отметку в 5000 рублей.

Бюджетно и весело

Подарки до 1000 рублей

Благовония Flame Moscow

750 р.

Солнечные ноты грейпфрута, мирры и лаванды в душистом облаке розового перца — в меру новогодний, уютный и теплый аромат. Понравится тем, кто с наступлением холодов окапывается дома до весны.

Кулон из бисера Studio 29

990 р.

Наш ответ Céline и именным кулончикам из детства. Можно выбрать первую букву имени получателя или составить короткое слово. Последнее, правда, может выйти за рамки бюджета.

Плакат No Kidding Press

500 р.

Если и манифестировать свою женственность в 2024 году, то только так!

Чокер с перьями Befree

999 р.

Игривый чокер можно носить на шее, на запястье как браслет или вместо ободка для волос. В любом случае получится эффектно и пушисто.

Варежки Sela

999 р.

Эти варежки вызывают острое желание отправиться в ближайший парк лепить снежки. Вот и медитативное занятие на новогодние праздники для получателя подарка!

Соль для ванны OK Beauty

539 р.

Бьюти-расходник, которого редко бывает много. Особенно если получатель тоже проникся модой на утренние ритуалы и ввел в свою рутину горячие ванны-пятнадцатиминутки.

Подписка на подкасты «Либо/либо»

249 р. в месяц

Платную подписку предлагают многие студии — по ней можно слушать бонусные выпуски или даже целые подкасты. В общем, то, что нужно для человека, который постоянно ходит в наушниках. В одной из самых крупных подкастерских студий «Либо/либо» за тысячу можно оплатить весь зимний сезон.

Подробности по теме
55 лучших подкастов: выбор «Афиши Daily»

Кошелек для мелочи Liars Collective

950 р.

Чтобы закидывать внутрь монетки и копить на что‑нибудь очень хорошее. Ну и просто щегольски носить на поясе джинсов.

Апельсиновый джем

498 р.

Традиционный британский рождественский вкус и никакого лишнего сахара. Понравится фуди и любителям всего уютного и согревающего. Дарить вместе со свежим багетом и брикетом сливочного масла.

Массажер Galaxy Line

588 р.

Во-первых, это приятно: массажер расслабляет мышцы и заботливо поглаживает кожу. Во-вторых, обещает разглаживать мимические морщины и снимать отечность. Для этого, правда, пользоваться им нужно каждый день.

Стикер «Убегающая задница»

90 р.

Дарить самым ироничным! На тысячу можно купить сразу одиннадцать штук — для компании или кого‑то одного, но очень смешливого.

Шоколадный адвент-календарь Milka

919 р.

Главная прелесть адвента во взрослом возрасте заключается в том, что все окошки можно открыть в любой момент — хоть в один день. Да-да, вы не ослышались!

Подробности по теме
А вот еще 13 адвент-календарей для лица, тела и души

Свеча Unification Love

800 р.

Для тех, кто подсел в 2023 году на грибной тренд. Очень красивая фигурная свеча, к которой можно добавить головной убор в виде шляпки мухомора.

Питательный крем-масло для рук G.Love

500 р.

Хороший крем никогда не будет лишним, особенно в зимний период, когда кожа рук страдает сильнее всего. Кстати, это унисекс-подарок, ведь уход за кожей — наше общее дело.

Все серьезно

Подарки до 3000 рублей

Свеча Dukh Shop

1100 р.

Фигурная свеча — вроде мелочь, а выглядит приятно и наверняка придется кстати. Не дома, так в офисном опенспейсе. Подарок для коллеги или просто хорошего человека, про которого вы пока мало знаете.

Сумка Wolee

1790 р.

Симпатичная сумка, в которую влезет все нужное и ни предметом больше. Дарить тем, кто старается избавиться от привычки вечно таскать с собой полжизни.

Свеча Wonderful Time

2100 р.

Свеча с ароматом зимнего леса и домашнего тепла. Чтобы поудобнее устроиться на диване и все выходные смотреть «Гарри Поттера» и прочую новогоднюю классику. Дарить домоседам.

Елочные игрушки Goodwill

1450 р.

Хорошенькие мухоморы, которые можно пристроить на елку или украсить ими рабочий стол. В любом случае дух легкого новогоднего безумия такой аксессуар передает куда лучше, чем обычные елочные шары.

Набор для ухода за обувью Jason Markk

2990 р.

Для самых аккуратных — серьезный набор для ухода за кожаной и нубуковой обувью. Выглядит стильно, продлит жизнь не одной любимой паре.

Перчатки Lime

1999 р.

Роскошные кожаные перчатки с легким блеском — достаточно заметные, так что эта пара вряд ли потеряется на заднем сиденье такси или за столиком в любимом кафе.

Чехол для наушников Carhartt WIP

2490 р.

Симпатичный чехол для наушников — чтобы не путать свои эйрподс с чужими и прослыть самым модным слушателем подкастов.

Увлажняющее массажное масло Way of Will

2500 р.

Для массажа, самомассажа и просто более ароматной ежедневной рутины после душа. Дарить самым любимым и тем, кто вечно жалуется на сухость воздуха в опенспейсе или дома.

Носки Carne Bollente

2990 р.

Веселые носки с игривыми дамами. Дарить модникам и педантам, которые выверяют каждую деталь в своем образе.

Ключница Askent

1750 р.

Ключницу удобно пристегнуть на ремень джинсов или к внутреннему карабину в сумке — чтобы не рыскать по всем карманам в поисках ключей, стоя у входной двери с тремя пакетами и кофейным стаканом в зубах.

Игра «Purpur. Семья»

1950 р.

Игра, которую можно подарить любому из членов семьи, чтобы потом играть вместе. На карточках — вопросы о детстве, совместном досуге и ваших воспоминаниях. В общем, отличная вещь на случай, когда разговор за обеденным столом не клеится.

Кружка DVKB

1700 р.

Кружка для антиперфекционистов — с асимметричными линиями и смешной ручкой-ушком. К ней можно приложить пару дрип-пакетов или какой‑нибудь зимний чайный сбор.

Сертификат на массаж

3000 р.

Хороший массаж не помешает большинству из нас — особенно после декабрьских дедлайнов и предновогодней гонки. При этом дарить лучше сертификат, чтобы человек сам смог выбрать подходящую практику.

Книга Ханьи Янагихары «До самого рая»

1290 р.

Свежая книга Ханьи Янагихары вышла в 2023 году и представляет собой три романа в одном. Если окружающая реальность кажется слишком колючей, самое время погрузиться в чтение.

Подробности по теме
А вот еще 50 новых книг, которые станут отличным подарком

Ваза Octaevo

2400 р.

Ваза, которая точно не разобьется! Потому что сделана она из бумаги. Но не хуже других удерживает воду — и подходит для букетов или ароматного лапника.

Вибратор Iroha

2890 р.

Компактный вибратор, в котором не так‑то просто распознать секс-гаджет. Подарок для самых близких и готовых к новым ощущениям.

Шикануть

Подарки до 5000 рублей

Кормушка для птиц Eva Solo

3080 р.

Для друзей, готовых дать зиме шанс — а заодно позаботиться о ком-нибудь. Подвесную кормушку можно закрепить в тихом уголке во дворе или повесить на балконе. В любом случае вылазки на улицу станут увлекательнее.

Сумка Studio 29

4900 р.

Красивая сумка из нейлона мятного оттенка — что‑то подобное можно найти в коллекциях Cos и Arket, ну или у бодрой (и географически более доступной) московской Studio 29. Поможет разбавить серо-черный зимний лук.

Контейнер Butter Goods

4990 р.

Модный контейнер, в котором носить обед с собой станет в сто крат приятнее. Для тех, кто вечно забывает перекусить в рабочей беготне.

Косынка Tete Bonnet

4500 р.

Праздничная косынка. Не слишком теплая, поэтому ее можно носить в помещении — например, с брюками в таких же игривых пайетках и полупрозрачным кружевным топом. В общем, важный новогодний аксессуар.

Плакат Михаила Рубанкова

5000 р.

Симпатичные плакаты и другие тиражные работы от российских молодых художников зачастую стоят не самых больших денег. Такой плакат куда ценнее, чем многотысячная тиражка из массмаркета, да и его сюжет куда более злободневный.

Пленочный фотоаппарат Kodak

4990 р.

Простенькая пленочная камера, с которой справится даже новичок без особых навыков. Зато после праздника воспоминания останутся на фотокарточках.

Набор свечей Everydaylovelyday

3500 р.

Фигурные свечи, которые можно использовать по отдельности или сразу воткнуть все три в подсвечники посреди праздничного стола для вау-эффекта. Понравится tomato- и тикток-герлз.

Ароматическая бумага Neumann Paper

4900 р.

Для тех, кто не очень-то жалует свечи или палочки с интенсивными ароматами. У бумаги Neumann Paper запахи очень тонкие, а сам процесс тления выглядит как настоящий ритуал.

Подарочный сертификат в «Подписные издания»

5000 р.

Дарить книги — всегда небольшой риск: возможно, получатель уже прочел новинку или на дух не переваривает конкретного писателя. Сертификат на книги — более безопасный подарок, а если еще и в лучший книжный России — так и вовсе сказка.

Настольная игра Hay

5000 р.

Подарок для тех, у кого все уже есть. Стильная настолка от датчан Hay украсит интерьер и поможет занять время, когда цифровые развлечения уже надоели.

Резинка для волос Secret Garden

3100 р.

Очень крупная резинка-цветок — такие сейчас можно заметить во многих новогодних и уже весенних коллекциях, но московская марка Secret Garden придумала их еще пару сезонов назад.

Браслет Sporty & Rich

3470 р.

Браслет с пожеланием на следующий год. На самом деле бижутерия Sporty & Rich выходит за рамки бюджета, но на скидках жемчужный браслет можно купить за полцены.

Свитер Sela

3599 р.

Свободный свитер морковно-розового оттенка в духе Acne Studios и с небольшим процентом шерсти в составе. Из разряда «уютные и согревающие подарки».

Увлажнитель воздуха Xiaomi

3990 р.

Компактный и красивый — пригодится в офисе или дома.

Лонгслив Wolee

3990 р.

Лонгслив с кратким синопсисом последних сезонов нашей жизни. Для пост-, мета- и просто ироничных персон.

Подробности по теме
И еще 50 подарков для тех, кто любит красивые наряды и яркие аксессуары
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»