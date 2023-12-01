45 подарков для любого бюджета: от 100 до 5000 рублей

Платную подписку предлагают многие студии — по ней можно слушать бонусные выпуски или даже целые подкасты. В общем, то, что нужно для человека, который постоянно ходит в наушниках. В одной из самых крупных подкастерских студий «Либо/либо» за тысячу можно оплатить весь зимний сезон.