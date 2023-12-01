45 подарков для любого бюджета: от 100 до 5000 рублей

Бюджетно и весело
Подарки до 1000 рублей
Солнечные ноты грейпфрута, мирры и лаванды в душистом облаке розового перца — в меру новогодний, уютный и теплый аромат. Понравится тем, кто с наступлением холодов окапывается дома до весны.
Наш ответ Céline и именным кулончикам из детства. Можно выбрать первую букву имени получателя или составить короткое слово. Последнее, правда, может выйти за рамки бюджета.
Если и манифестировать свою женственность в 2024 году, то только так!
Игривый чокер можно носить на шее, на запястье как браслет или вместо ободка для волос. В любом случае получится эффектно и пушисто.
Эти варежки вызывают острое желание отправиться в ближайший парк лепить снежки. Вот и медитативное занятие на новогодние праздники для получателя подарка!
Бьюти-расходник, которого редко бывает много. Особенно если получатель тоже проникся модой на утренние ритуалы и ввел в свою рутину горячие ванны-пятнадцатиминутки.
Платную подписку предлагают многие студии — по ней можно слушать бонусные выпуски или даже целые подкасты. В общем, то, что нужно для человека, который постоянно ходит в наушниках. В одной из самых крупных подкастерских студий «Либо/либо» за тысячу можно оплатить весь зимний сезон.
Чтобы закидывать внутрь монетки и копить на что‑нибудь очень хорошее. Ну и просто щегольски носить на поясе джинсов.
Традиционный британский рождественский вкус и никакого лишнего сахара. Понравится фуди и любителям всего уютного и согревающего. Дарить вместе со свежим багетом и брикетом сливочного масла.
Во-первых, это приятно: массажер расслабляет мышцы и заботливо поглаживает кожу. Во-вторых, обещает разглаживать мимические морщины и снимать отечность. Для этого, правда, пользоваться им нужно каждый день.
Дарить самым ироничным! На тысячу можно купить сразу одиннадцать штук — для компании или кого‑то одного, но очень смешливого.
Главная прелесть адвента во взрослом возрасте заключается в том, что все окошки можно открыть в любой момент — хоть в один день. Да-да, вы не ослышались!
Для тех, кто подсел в 2023 году на грибной тренд. Очень красивая фигурная свеча, к которой можно добавить головной убор в виде шляпки мухомора.
Хороший крем никогда не будет лишним, особенно в зимний период, когда кожа рук страдает сильнее всего. Кстати, это унисекс-подарок, ведь уход за кожей — наше общее дело.
Все серьезно
Подарки до 3000 рублей
Фигурная свеча — вроде мелочь, а выглядит приятно и наверняка придется кстати. Не дома, так в офисном опенспейсе. Подарок для коллеги или просто хорошего человека, про которого вы пока мало знаете.
Симпатичная сумка, в которую влезет все нужное и ни предметом больше. Дарить тем, кто старается избавиться от привычки вечно таскать с собой полжизни.
Свеча с ароматом зимнего леса и домашнего тепла. Чтобы поудобнее устроиться на диване и все выходные смотреть «Гарри Поттера» и прочую новогоднюю классику. Дарить домоседам.
Хорошенькие мухоморы, которые можно пристроить на елку или украсить ими рабочий стол. В любом случае дух легкого новогоднего безумия такой аксессуар передает куда лучше, чем обычные елочные шары.
Для самых аккуратных — серьезный набор для ухода за кожаной и нубуковой обувью. Выглядит стильно, продлит жизнь не одной любимой паре.
Роскошные кожаные перчатки с легким блеском — достаточно заметные, так что эта пара вряд ли потеряется на заднем сиденье такси или за столиком в любимом кафе.
Симпатичный чехол для наушников — чтобы не путать свои эйрподс с чужими и прослыть самым модным слушателем подкастов.
Для массажа, самомассажа и просто более ароматной ежедневной рутины после душа. Дарить самым любимым и тем, кто вечно жалуется на сухость воздуха в опенспейсе или дома.
Веселые носки с игривыми дамами. Дарить модникам и педантам, которые выверяют каждую деталь в своем образе.
Ключницу удобно пристегнуть на ремень джинсов или к внутреннему карабину в сумке — чтобы не рыскать по всем карманам в поисках ключей, стоя у входной двери с тремя пакетами и кофейным стаканом в зубах.
Игра, которую можно подарить любому из членов семьи, чтобы потом играть вместе. На карточках — вопросы о детстве, совместном досуге и ваших воспоминаниях. В общем, отличная вещь на случай, когда разговор за обеденным столом не клеится.
Кружка для антиперфекционистов — с асимметричными линиями и смешной ручкой-ушком. К ней можно приложить пару дрип-пакетов или какой‑нибудь зимний чайный сбор.
Хороший массаж не помешает большинству из нас — особенно после декабрьских дедлайнов и предновогодней гонки. При этом дарить лучше сертификат, чтобы человек сам смог выбрать подходящую практику.
Свежая книга Ханьи Янагихары вышла в 2023 году и представляет собой три романа в одном. Если окружающая реальность кажется слишком колючей, самое время погрузиться в чтение.
Ваза, которая точно не разобьется! Потому что сделана она из бумаги. Но не хуже других удерживает воду — и подходит для букетов или ароматного лапника.
Компактный вибратор, в котором не так‑то просто распознать секс-гаджет. Подарок для самых близких и готовых к новым ощущениям.
Для друзей, готовых дать зиме шанс — а заодно позаботиться о ком-нибудь. Подвесную кормушку можно закрепить в тихом уголке во дворе или повесить на балконе. В любом случае вылазки на улицу станут увлекательнее.
Красивая сумка из нейлона мятного оттенка — что‑то подобное можно найти в коллекциях Cos и Arket, ну или у бодрой (и географически более доступной) московской Studio 29. Поможет разбавить серо-черный зимний лук.
Модный контейнер, в котором носить обед с собой станет в сто крат приятнее. Для тех, кто вечно забывает перекусить в рабочей беготне.
Праздничная косынка. Не слишком теплая, поэтому ее можно носить в помещении — например, с брюками в таких же игривых пайетках и полупрозрачным кружевным топом. В общем, важный новогодний аксессуар.
Симпатичные плакаты и другие тиражные работы от российских молодых художников зачастую стоят не самых больших денег. Такой плакат куда ценнее, чем многотысячная тиражка из массмаркета, да и его сюжет куда более злободневный.
Простенькая пленочная камера, с которой справится даже новичок без особых навыков. Зато после праздника воспоминания останутся на фотокарточках.
Фигурные свечи, которые можно использовать по отдельности или сразу воткнуть все три в подсвечники посреди праздничного стола для вау-эффекта. Понравится tomato- и тикток-герлз.
Для тех, кто не очень-то жалует свечи или палочки с интенсивными ароматами. У бумаги Neumann Paper запахи очень тонкие, а сам процесс тления выглядит как настоящий ритуал.
Дарить книги — всегда небольшой риск: возможно, получатель уже прочел новинку или на дух не переваривает конкретного писателя. Сертификат на книги — более безопасный подарок, а если еще и в лучший книжный России — так и вовсе сказка.
Подарок для тех, у кого все уже есть. Стильная настолка от датчан Hay украсит интерьер и поможет занять время, когда цифровые развлечения уже надоели.
Очень крупная резинка-цветок — такие сейчас можно заметить во многих новогодних и уже весенних коллекциях, но московская марка Secret Garden придумала их еще пару сезонов назад.
Браслет с пожеланием на следующий год. На самом деле бижутерия Sporty & Rich выходит за рамки бюджета, но на скидках жемчужный браслет можно купить за полцены.
Свободный свитер морковно-розового оттенка в духе Acne Studios и с небольшим процентом шерсти в составе. Из разряда «уютные и согревающие подарки».
Компактный и красивый — пригодится в офисе или дома.
Лонгслив с кратким синопсисом последних сезонов нашей жизни. Для пост-, мета- и просто ироничных персон.