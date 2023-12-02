Две фарфоровые тарелки из коллаборации Daje x Letters с ироничными надписями. Отличный выбор, когда нужно разрядить чинную обстановку застолья.
Два в одном: стеклянный подсвечник для тонкой свечи, который легким движением руки превращается в подставку для фруктов или десертов.
Бисквитный фарфор, из которого сделаны чашка и блюдце, настолько тонкий, что даже пропускает свет. Идеальная пара для чайной или кофейной паузы.
Утонченный аромат с нотами сосновой хвои, мяты и сандалового дерева. Свеча выпущена в матовом стекле и дополнена праздничным мешочком.
Лампа на рифленом керамическом основании работает от батареек, поэтому наслаждаться ее свечением можно хоть под елкой, хоть в любимом кресле.
Мягкий «свежеиспеченный» круассан, который можно подарить даже вечно худеющей подруге. Для самых сладких и розовых снов.
Монохромный керамический медведь сделан и расписан мастерами «Дымов Керамика» по эскизам эпатажного художника Андрея Бартенева.
Мыльница тоже может быть ярким и красивым аксессуаром. Например, команда Yellow Line делает свои из керамики и в единственном экземпляре.
Благодаря смеси хлопка и акрила в составе двусторонний плед с ироничным рисунком будет радовать своей мягкостью и прослужит не один год.
Отличный выбор для тех, кто любит добавлять в интерьер небанальные и штучные вещицы, — наволочка с вышивкой художника Родиона Китаева.
Фарфоровые солонка и перечница итальянского бренда Seletti привнесут на кухню нотку юмора и оригинальности.
Мягкий валик и небольшое отделение внутри этой компактной шкатулки в фирменном оттенке Avgvst помогут привести в порядок любимые драгоценности.
В созданном вручную наборе — три баночки из полуфарфора на подставке из переработанного пластика в строгой черно-белой расцветке.
Такая доска превратит подачу любого блюда в праздничную трапезу. Изделие покрыто белой глянцевой глазурью и украшено орнаментом в скандинавском стиле.
Гипсовая подставка подойдет для хранения полезных мелочей, а любители черного юмора и сарказма по достоинству оценят забавные надписи.
Керамические пуровер и чайник с грубой матовой поверхностью снаружи и глянцевой — внутри. Для тех, кто любит вкусный кофе и эстетику в каждой детали.
Девайс не только увлажняет воздух, но и излучает теплый свет, поэтому его можно использовать как ночник.
От фигурной ножки-кактуса из цветного стекла трудно оторвать взгляд. Акцентный бокал изготовлен итальянской фабрикой Ichendorf вручную.