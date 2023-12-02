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Новый год-2024

18подарков для тех, кто ценит домашний уют

Олеся Морозова
Сегодня в 18:00
Интерьерные свечи, керамические мыльницы и подушка-круассан — делимся подборкой оригинальных вещей для дома, которые можно подарить другу-эстету, коллеге или любимой бабушке.
Набор тарелок Dinner Performance

Две фарфоровые тарелки из коллаборации Daje x Letters с ироничными надписями. Отличный выбор, когда нужно разрядить чинную обстановку застолья.

Цена
3500 р.
Подсвечник на ножке Concave

Два в одном: стеклянный подсвечник для тонкой свечи, который легким движением руки превращается в подставку для фруктов или десертов.

Цена
1990 р.
Чайная пара

Бисквитный фарфор, из которого сделаны чашка и блюдце, настолько тонкий, что даже пропускает свет. Идеальная пара для чайной или кофейной паузы.

Цена
4800 р.
Свеча Wood Blanc Marie

Утонченный аромат с нотами сосновой хвои, мяты и сандалового дерева. Свеча выпущена в матовом стекле и дополнена праздничным мешочком.

Цена
2900 р.
Декоративный светильник Edge

Лампа на рифленом керамическом основании работает от батареек, поэтому наслаждаться ее свечением можно хоть под елкой, хоть в любимом кресле.

Цена
1490 р.
Подушка French Kiss Croissant

Мягкий «свежеиспеченный» круассан, который можно подарить даже вечно худеющей подруге. Для самых сладких и розовых снов.

Цена
11 900 р.
Скульптура «Медведь. Гора Шмидтиха»

Монохромный керамический медведь сделан и расписан мастерами «Дымов Керамика» по эскизам эпатажного художника Андрея Бартенева.

Цена
от 3770 р.
Керамическая мыльница Yellow Line

Мыльница тоже может быть ярким и красивым аксессуаром. Например, команда Yellow Line делает свои из керамики и в единственном экземпляре.

Цена
2000 р.
Жаккардовый плед Klassika

Благодаря смеси хлопка и акрила в составе двусторонний плед с ироничным рисунком будет радовать своей мягкостью и прослужит не один год.

Цена
2960 р.
Наволочка Sample x Родион Китаев

Отличный выбор для тех, кто любит добавлять в интерьер небанальные и штучные вещицы, — наволочка с вышивкой художника Родиона Китаева.

Цена
5000 р.
Набор для соли и перца Estetico Quotidiano

Фарфоровые солонка и перечница итальянского бренда Seletti привнесут на кухню нотку юмора и оригинальности.

Цена
3190 р.
Маленькая шкатулка для украшений

Мягкий валик и небольшое отделение внутри этой компактной шкатулки в фирменном оттенке Avgvst помогут привести в порядок любимые драгоценности.

Цена
7800 р.
Баночки для специй и чая

В созданном вручную наборе — три баночки из полуфарфора на подставке из переработанного пластика в строгой черно-белой расцветке.

Цена
3500 р.
Сервировочная доска «Рагнарек»

Такая доска превратит подачу любого блюда в праздничную трапезу. Изделие покрыто белой глянцевой глазурью и украшено орнаментом в скандинавском стиле.

Цена
4000 р.
Подставка RokkyHome «Токсик»

Гипсовая подставка подойдет для хранения полезных мелочей, а любители черного юмора и сарказма по достоинству оценят забавные надписи.

Цена
600 р.
Кофейный набор «Иней»

Керамические пуровер и чайник с грубой матовой поверхностью снаружи и глянцевой — внутри. Для тех, кто любит вкусный кофе и эстетику в каждой детали.

Цена
3400 р.
Увлажнитель воздуха Kitfort

Девайс не только увлажняет воздух, но и излучает теплый свет, поэтому его можно использовать как ночник.

Цена
1277 р.
Бокал Cactus Amber

От фигурной ножки-кактуса из цветного стекла трудно оторвать взгляд. Акцентный бокал изготовлен итальянской фабрикой Ichendorf вручную.

Цена
4550 р.
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