Эминем и Бенни Бланко выложили трек с участием покойного Juice WRLD

В своем куплете Эминем предостерегает молодых артистов от употребления наркотиков и называет себя счастливчиком, сумевшим победить зависимость. «Juice, мы будем вечно тебя помнить. Молодое поколение, я не буду вас учить, просто будьте аккуратнее», — читает рэпер.