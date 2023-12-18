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Эминем и Бенни Бланко выложили трек с участием покойного Juice WRLD

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Эминем и Бенни Бланко представили сингл «Lace It» с участием покойного Juice WRLD. Послушать трек можно здесь.

В своем куплете Эминем предостерегает молодых артистов от употребления наркотиков и называет себя счастливчиком, сумевшим победить зависимость. «Juice, мы будем вечно тебя помнить. Молодое поколение, я не буду вас учить, просто будьте аккуратнее», — читает рэпер.

В феврале 2022 года вышли две посмертные композиции Juice WRLD — расширенная версия трека «Go Hard» и песня «Cigarettes». В августе того же года Эминем залил сборник своих хитов «Curtain Call 2», куда вошел «Godzilla» с Juice WRLD.

Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

После смерти рэпера мы рассказывали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

Последний сольный прижизненный альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте 2019-го. В октябре того же года Juice вместе с Future выпустили совместную пластинку «WRLD on Drugs».

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