Эминем и Бенни Бланко выложили трек с участием покойного Juice WRLD

Эминем и Бенни Бланко представили сингл «Lace It» с участием покойного Juice WRLD. Послушать трек можно здесь.
В своем куплете Эминем предостерегает молодых артистов от употребления наркотиков и называет себя счастливчиком, сумевшим победить зависимость. «Juice, мы будем вечно тебя помнить. Молодое поколение, я не буду вас учить, просто будьте аккуратнее», — читает рэпер.
Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.
После смерти рэпера мы рассказывали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.
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