Эминем выпустил сборник своих хитов «Curtain Call 2»

Эминем залил на стриминги сборник своих хитов «Curtain Call 2». В него вошли 34 песни, выпущенные с 2005 года. Среди них «Love the Way You Lie» и «The Monster» с Рианной, «Crack a Bottle» с 50 Cent и Dr. Dre, а также более поздние релизы, такие как «Godzilla» с покойным Juice WRLD.

На пластинке появился и не изданный ранее трек «Is This Love (09)», записанный Эминемом с 50 Cent. Предположительно, его спродюсировал Dr. Dre.