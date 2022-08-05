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Эминем выпустил сборник своих хитов «Curtain Call 2»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:32

Эминем залил на стриминги сборник своих хитов «Curtain Call 2». В него вошли 34 песни, выпущенные с 2005 года. Среди них «Love the Way You Lie» и «The Monster» с Рианной, «Crack a Bottle» с 50 Cent и Dr. Dre, а также более поздние релизы, такие как «Godzilla» с покойным Juice WRLD.

На пластинке появился и не изданный ранее трек «Is This Love (09)», записанный Эминемом с 50 Cent. Предположительно, его спродюсировал Dr. Dre.

Pitchfork охарактеризовал релиз как портрет своенравного артиста, который в последние 13 лет двигался во всех возможных направлениях. Издание отметило, что на пластинке есть несколько хороших синглов, оценив ее в 6,2 балла из 10.

«Curtain Call 2» — это второй сборник хитов Эминема. Первый вышел в декабре 2005 года и провел целое десятилетие в чарте Billboard 200.

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