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ФТС РФ: отправленные в Евросоюз подарки могут конфисковать из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:45

Федеральная таможенная служба РФ предупредила, что отправленные в страны Евросоюза подарки могут быть задержаны и конфискованы из‑за санкций. Особое внимание ведомство уделило Германии.

Не пропустить в страну могут подсанкционные товары, даже если это подарок, отметила ФТС. Таможня ФРГ предупредила, что на подарки тоже распространяется санкции по импорту.

«Таможенные органы Германии могут задержать и конфисковать подсанкционные товары. Поскольку санкции приняты всеми странами Евросоюза, указанные меры могут быть применены и другими таможенными службами стран ЕС», — заявили в ФТС.

В сентябре въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях с российской регистрацией, а также провоз одежды расценивался, как попытка запрещенного импорта. Позже Еврокомиссия смягчила свои требования, обязав уделить особое внимание контролю за автомобилями, а вот в отношении одежды и предметов личной гигиены запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

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ЕСФТС РоссииЕврокомиссия
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