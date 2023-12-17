ФТС РФ: отправленные в Евросоюз подарки могут конфисковать из‑за санкций

В сентябре въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях с российской регистрацией, а также провоз одежды расценивался, как попытка запрещенного импорта. Позже Еврокомиссия смягчила свои требования, обязав уделить особое внимание контролю за автомобилями, а вот в отношении одежды и предметов личной гигиены запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».