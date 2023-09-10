РБК: Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, зарегистрированные в РФ, и другие вещи

Летом 2022 года у нескольких российских граждан арестовали автомобили на таможне в Германии. В ФРГ тогда напомнили, что ввоз пассажирских автомобилей из РФ в ЕС в любых целях запрещен с 2014 года. 4 сентября российской посольство в Германии сообщало об отдельных случаях изъятия немецкими таможенниками у россиян принадлежащих им машин с российской регистрацией и временно ввезенных для личных целей или транзита.