РБК: Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, зарегистрированные в РФ, и другие вещи

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ: въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях с российской регистрацией расценивается как попытка запрещенного импорта. Об этом сообщает РБК.
Издание уточняет, что вид транспортного средства, цели его использования — частные или коммерческие, а также сроки въезда и таможенные процедуры не имеют значения.
Кроме этого, россиянам запрещено ввозить в страны ЕС личные смартфоны, ноутбуки и фотокамеры, чемоданы, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, а также косметику, передает РБК со ссылкой на ответ Еврокомиссии и разъяснение специалиста по санкциям Юрия Шумилова.
Летом 2022 года у нескольких российских граждан арестовали автомобили на таможне в Германии. В ФРГ тогда напомнили, что ввоз пассажирских автомобилей из РФ в ЕС в любых целях запрещен с 2014 года. 4 сентября российской посольство в Германии сообщало об отдельных случаях изъятия немецкими таможенниками у россиян принадлежащих им машин с российской регистрацией и временно ввезенных для личных целей или транзита.