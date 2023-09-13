Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Еврокомиссия пересмотрела свои разъяснения относительно того, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России подсанкционных товаров.
Теперь на вопрос, могут ли россияне временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, попадающие под санкции, например в туристических поездках, Еврокомиссия больше не дает однозначного ответа «нет».
Вместо этого в рекомендациях сказано, что каждая страна ЕС может самостоятельно толковать нормативные акты о санкциях, чтобы избежать обхода ограничительных мер.
В отношении «товаров, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже» запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».
В то же время относительно автомобилей ЕК подчеркивает, что они могут использоваться для обхода санкций (каким образом, ведомство не поясняет, РБК предполагает, что может быть имеется ввиду возможность вывоза на авто подсанкционных товаров). Поэтому контролю за автомобилями с российской регистрацией Еврокомиссия требует уделить особое внимание — неважно, личная ли это машина и по какой таможенной процедуре она ввезена в ЕС.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому россияне не имеют права ввозить в ЕС все товары, указанные в приложении XXI к статье 3i регламента Совета ЕС об антироссийских санкциях. Этот документ был принят еще в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. С тех пор в приложении XXI появлялось все больше запрещенных к ввозу в ЕС товаров. Сейчас там указано более 160 позиций. Кроме автомобилей, это косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты.
Первоначальные разъяснения Еврокомиссии вызвали широкий резонанс, а россияне начали делать мемы, сравнивая приезд в Европу с появлением Терминатора и позорным шествием Серсеи Ланнистер из «Игры престолов».