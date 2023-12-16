«Пингвин сидел напротив»: «Смешарики» официально перепели «Лесника» группы «КиШ»

Смешарики и пауэр-мателл-группа «Эпидемия» выпустили кавер на песню «КиШ» «Лесник».
В новой версии роль сказочного хранителя леса примерил на себя Пин. Он, как и в оригинале, пускает в свою хижину уставшего путника, но на этот раз угощает его ледяным пломбиром, рассказывает, что в ромашковой долине нет врагов, и показывает роботов железных.
«Замученный дорогой, я выбился из сил / И в домике пингвина ночлега попросил / Зверек шарообразный в свой дом меня впустил / И ледяным пломбиром любезно угостил», — поется в куплете.
По словам лидера и основателя группы «Эпидемия» Юрия Мелисова, предложение поучаствовать в проекте стало неожиданным и приятным. «Культовый мультсериал „Смешарики“ и легендарный хит „Лесник“ в единой коллаборации — просто невообразимо круто», — сказал он.
Сам автор слов «Лесника» и лидер группы КняzZ Андрей Князев тепло принял коллаборацию. В октябре этого года он записал саундтрек к полнометражному мультфильму «Смешарики снимают кино».
Музыкант рассказывал, что решил принять участие в записи трека, поскольку считает этот проект не только развлекательным, «но и всесторонне образовательным для детей». «А благое дело как не поддержать», — сказал он.