«Пингвин сидел напротив»: «Смешарики» официально перепели «Лесника» группы «КиШ»

В новой версии роль сказочного хранителя леса примерил на себя Пин. Он, как и в оригинале, пускает в свою хижину уставшего путника, но на этот раз угощает его ледяным пломбиром, рассказывает, что в ромашковой долине нет врагов, и показывает роботов железных.