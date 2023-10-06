Андрей Князев записал саундтрек к мультфильму «Смешарики снимают кино»

Песню Князь исполняет вместе с героями «Смешариков». По словам музыканта, он решил принять участие в записи саундтрека, поскольку считает этот проект не только развлекательным, «но и всесторонне образовательным для детей». «А благое дело как не поддержать», — сказал он.