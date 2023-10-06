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Андрей Князев записал саундтрек к мультфильму «Смешарики снимают кино»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:52

Экс-фронтмен панк-группы «Король и Шут» и вокалист коллектива «Княzz» Андрей Князев записал саундтрек к полнометражному мультфильму «Смешарики снимают кино».

Музыку и слова песни написал Сергей Васильев, который вдохновился классическими ирландскими мотивами. «Композиция словно специально написана для Князя, органично воссоздает атмосферу готической сказки, в которой зрители вместе со Смешариками встречают настоящих колдунов, троллей и гоблинов», — говорится в описании к клипу.

Песню Князь исполняет вместе с героями «Смешариков». По словам музыканта, он решил принять участие в записи саундтрека, поскольку считает этот проект не только развлекательным, «но и всесторонне образовательным для детей». «А благое дело как не поддержать», — сказал он.

«Смешарики снимают кино» — это сборник из четырех короткометражных фильмов. Каждый из них создан в уникальном жанре и содержит отсылки к шедеврам мирового кинематографа. «Таверна» звучит в новелле «Героические хроники героев».

Киноальманах выйдет в прокат 12 октября. Он приурочен к 20-летию популярного анимационного проекта. Сценарий к одной из новелл написал автор романов серии «Дозоры» Сергей Лукьяненко.

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