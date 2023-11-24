По мотивам мультсериала «Смешарики» выпустили музыкальный альбом

«„Смешариков“ часто называют философским мультфильмом, который говорит с детьми на взрослые темы. За 20 лет существования сериала круглые герои сказали многое, но еще ни разу их идеи не звучали вне контекста историй из „Ромашковой долины“. Альбом „Мысли“ — музыкальная версия некоторых узнаваемых цитат и рассуждений. В нем нет ответов, но есть пища для размышления», — рассказали создатели альбома.