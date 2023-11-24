По мотивам мультсериала «Смешарики» выпустили музыкальный альбом

По мотивам мультсериала «Смешарики» создали музыкальный альбом «Мысли». В него вошли семь композиций, предназначенных для взрослой аудитории.
В них под лирическое эмбиент-сопровождение звучат фразы героев мультсериала. Они рассуждают о философских понятиях: любовь, гордыня, смысл жизни и других. С помощью треков авторы шоу решили подчеркнуть заложенные в него идеи.
«„Смешариков“ часто называют философским мультфильмом, который говорит с детьми на взрослые темы. За 20 лет существования сериала круглые герои сказали многое, но еще ни разу их идеи не звучали вне контекста историй из „Ромашковой долины“. Альбом „Мысли“ — музыкальная версия некоторых узнаваемых цитат и рассуждений. В нем нет ответов, но есть пища для размышления», — рассказали создатели альбома.
В треках можно услышать отсылки к таким популярным сериям «Смешариков», как «Психолог», «Солнечный зайчик», «Торжество разума» и «Близко к сердцу». К композиции «Разум» даже выпустили клип.
«Так выглядит осенняя меланхолия „Смешариков“. Лирическая грусть, неторопливые размышления, череда сомнений и умение ставить многоточия. Такого альбома „Смешарики“, да и, пожалуй, другие анимационные персонажи, еще не выпускали», — заявил продюсер Олег Трояновский.