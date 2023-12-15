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Адвокаты Алексея Горинова заявили, что не знают о его местонахождении

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:18

Адвокаты Алексея Горинова, осужденного по делу о фейках про российскую армию, заявили, что не знают о состоянии и местонахождении их клиента. Об этом написали в телеграм-канале сторонников Горинова.

По информации защитников, Горинов находится не в исправительной колонии № 2 Покрова. В последний раз адвокат видел его там 8 декабря.

«Сейчас мы предполагаем и надеемся, что Алексей Горинов переведен в больницу, поскольку ему необходимо проводить лечение в условиях стационара», — отметили в сообщении.

Ранее более 150 врачей подписали открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой госпитализировать Горинова. Медики охарактеризовали состояние заключенного как «жизнеугрожающее».

Адвокат Горинова заявил о подозрении на бронхит у него. Ранее у политика выявили туберкулез. В 2016 году ему удалили часть легкого, но после этого у Горинова сохранились инфильтративные поражения легочной ткани.

Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в начале июля 2022 года. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судебный процесс мундеп назвал «преследованиями за слово».

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