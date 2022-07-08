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Мундепа Алексея Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за фейки об армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Муниципального депутата Алексея Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за распространение ложной информации о российской армии. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, сообщило РИА «Новости».

Горинов будет отбывать наказание в колонии общего режима за то, что высказал вместе с главой муниципального округа Красносельский так называемые «фейки» о действиях вооруженных сил на открытом заседании совета депутатов.

Горинов получил такой срок лишения свободы, какой и запрашивал для него прокурор. Дело Котеночкиной рассматривается отдельно, женщина в данный момент находится в розыске.

В своей речи в суде Горинов заявил, что на заседании высказал свое мнение, «человеческое отношение к предмету голосование», которое он мотивировал «исходя из своих убеждений».

«Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая часть моих сограждан испытывает стыд и вину? Почему многие уехали из России и продолжают уезжать? И почему нашей страны вдруг появилось так много недругов? Может быть, это в нас что‑то не так? Давайте подумаем! Дайте нам возможность хотя бы обсудить происходящее. Обменяться мнениями. Это, в конце концов, наше конституционное право! Собственно, я это и сделал», — пояснил мундеп.

Судебный процесс Горинов назвал «преследованиями за слово» и выразил надежду на будущую реабилитацию. «А пока нашей власти желаю благоразумия. Суду — мудрости. Всем, на кого накатывается новая волна репрессий — стойкости», — добавил он.

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